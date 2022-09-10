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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أولياء الأمور بسيناء يطالبون بتفعيل مجموعات التقوية لمواجهة مافيا الدروس الخصوصية

تفوق للطلاب في مراحل
تفوق للطلاب في مراحل التعليم

ناشد أولياء الأمور بمحافظة شمال سيناء   المسؤولين بمحافظة شمال سيناء،  بضرورة تفعيل مجموعات التقوية للطلاب   في المدارس  بشكل رسمي بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية  للقضاء علي مافيا واباطرة الدروس الخصوصيه والعمل علي اغلاقها فورا خاصة مع تغيير نظام التعليم في الثانوية العامة. 

اختيار المدرسين 


حيث طالب أولياء الأمور  كل من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة،  ومدير عام ادارة العريش  التعليمية ، ورئيس مجلس الاباء   ، برفع نسبه المعلم اولا ، و ان يترك اختيار  اسماء المعلمين  للطلاب ، حتي لو  كان المعلم يعمل في   مدرسه اخري.. بحيث يتم  ندبه  مع مراعاة زيادة نسبته.

 من جانبه ..قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تكليف مديري الإدارات التعليمية علي مستوي مراكز المحافظة بسرعة تفعيل مجموعات التقوية، وتكليف المدرسين  بكل مدرسة للمشاركة في مجموعات التقوية في مختلف المواد الدراسية إستجاب لرغبات الطلاب بكل مدرسة . من اجل النهوض بالعملية التعليمية 

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