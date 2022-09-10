أحمد حمدي: جولات الرئيس التفقدية ترد على المشككين في المشروعات القومية| فيديو

أصبحت عادة..

قال أحمد حمدي ، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم ، إن الجولات التفقدية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يوم الجمعة ، أصبحت عادة ، موضحا أن العديد من هذه الجولات لم تكن فقط لمتابعة محوار تنفيذ الأعمال ، ولكن كان الكثير منها له نتائج ، أو رسائل للرد على المشككين .

وأشار أحمد حمدي ، خلال استضافته في برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت أن الهدف مزن المشروعات هو الصالح العالم ، ومراعاة وجود مقابر تاريخية في بعض الأعمال الانشائية ، متابعا أن كلام الرئيس حسم التشكيكات على الرغم ما صدر من بيانات .

وأوضح أحمد حمدي ، أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول في بعض الأحيان تغيرات في مسار المشروعات ، بعد السماع لمقترحات المسؤولين ، وبالتالي يوجه المسؤولين لما يخدم الصالح العام .

مشروعات الطرق

ولفت " حمدي " ، إلى أن مشروعات الطرق نجحت في فتح شريان جديد للحياة ، أمام المصريين ، مردفا : " حسينا أن المشروعات دي مش ولادة سنة ولا سنتين دي أكثر من 6 سنوات للقضاء على الزحام المروري في ظل الكثافة السكانية " .

ونوه " حمدي " ، على أن مشروعات الطرق غير مقتصرة على القاهرة الكبرة ، فقط ، بل لا يوجد محافظة مصرية لم تشهد تنمية حقيقة فيما يتعلق بملف الطرق ، متابعا :" الأعراض المصاحبة بعد أي مشروع للدولة المصرية تنجح فيخ هو أنه لازم يترد عليه بالتشكيك " .