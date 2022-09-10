الهند تسجل 5554 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يتخطى 44 مليون حالة

سجلت السلطات الهندية اليوم السبت 5554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة منذ بداية تفشي الوباء 44 مليونا و490 ألفا و283 إصابة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن السلطات سجلت أيضا 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 528 ألفا و139 حالة وفاة، فيما انخفض عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 48 ألفا و850 حالة.



