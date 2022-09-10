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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تسجل 5554 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يتخطى 44 مليون حالة

صدى البلد

سجلت السلطات الهندية اليوم السبت 5554 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة منذ بداية تفشي الوباء 44 مليونا و490 ألفا و283 إصابة.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية أن السلطات سجلت أيضا 18 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 528 ألفا و139 حالة وفاة، فيما انخفض عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 48 ألفا و850 حالة.

 

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