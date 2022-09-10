نواب البرلمان يهنئون الفلاح بعيده الـ 70: قام بدور وطني عبر التاريخ .. حوافز مالية إضافية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية.. والارتقاء بحياة المزارعين المعيشية مرتبط بالأمن القومي المصري

رئيس زراعة البرلمان في عيد الفلاح الـ70: يقوم بدور وطنى عبر التاريخ

عضو دفاع النواب: تنمية الفلاح ترتبط بالأمن القومي المصري

عبد السلام الجبلي: اهتمام الدولة بالفلاح لم يعد مجرد شعارات



أحتفل المصريون أمس بـ “عيد الفلاح الـ70”، وسط العديد من الإنجازات العظيمة التي تحققت فى القطاع الزراعى، ويأتي هذا اليوم في التاسع من شهر سبتمبر من كل عام تقديرا لدور الفلاح فى توفير الغذاء وتحقيق التنمية الاقتصادية والزراعية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واكد عدد من نواب البرلمان على أن الفلاح المصري نال على التمكين خلال السنوات الماضية محققا خلالها العديد من الانجازات ، منوهين أن الفلاح المصرى محل إهتمام كبير من الرئيس السيسى، حيث يسعى بخطوات جادة لتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية.

في البداية وجه النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، التهنئة للفلاح المصرى في عيده ال ٧٠، مشيرا إلى أن الفلاح يستحق منا كل التحية والتقدير لدوره الوطنى تجاه البلاد عبر التاريخ.

وقال الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، يكاد يكون الفلاح المصرى هو الفئة الوحيدة التى لم تتوقف يوما عن العمل تحت أى ظروف سواء كانت سياسية مثل أحداث ثورة يناير أو ظروف صحية مثل جائحة كورونا أو حتى لظروف اجتماعية مثل المطالبات الفئوية، مضيفا، فرغم المعاناة التى كان يعانيها الفلاح سواء في الحصول على الأسمدة والتقاوى وانخفاض أسعار المحاصيل، إلا أنه كان مستمرا في العمل والإنتاج، ما يؤكد معدنه المصرى الأصيل ووطنيته الفريدة.

وأضاف النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفلاح المصرى محل إهتمام كبير من الرئيس السيسى، حيث يسعى بخطوات جادة لتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية، مشيرا إلي ما وجه به الرئيس السيسي مؤخرا بشأن منظومة الزراعات التعاقدية والإعلان عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة لتحقيق عائد مناسب للفلاح وكذلك تقديم حوافز مالية إضافية للفلاحين لتوريد إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع الحصرى، ما حققته القيادة السياسية من إنجازات في القطاع الزراعى يعد طفرة غير مسبوقة كان لها نتائج مباشرة على الفلاح المصرى وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف معاناته، مشيدا بمشروع تبطين الترع الذى قضي نهائيا علي أزمة عدم وصول مياه الرى لبعض الأراضي، والتى كانت تهدد المزارعين ببوار أراضيهم، وكذلك توفير نظم الرى الحديث بتسهيلات كبيرة بالإضافة إلي حل أزمة الأسمدة بعد مناقشتها باللجنة وبالتنسيق مع الحكومة والمهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية ونائب رئيس حزب مستقبل وطن.

من جانبه قال النائب عصام العمدة أن الفلاح المصري يعيش أزهى عصوره وذلك لما تبديه القيادة السياسية من اهتمام كبير، مشيرا إلى أن تنميته ترتبط ارتباط وثيق بالأمن القومي المصري .

ووجه العمدة في تصريحاته لـ صدى البلد" التهنئة للفلاح المصري في عيده الـ ٧٠، موضحا أن الفلاح يستحق منا كل التحية والتقدير لدوره الوطنى تجاه البلاد عبر التاريخ، حيث أنه وقف صامدا خلال جائحة كورونا مساندا لوطنه، ثم من بعدها الأزمة الروسية الاوكرانية والتي عانى فيها العالم من نقص السلع الاستراتيجية والمحاصيل الرئيسية.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي أن الدولة المصرية عززت من استراتيجيات دعم الفلاح والتي بدأتها خلال السنوات الماضية، لدوره الكبير في تأمين توافر السلع الرئيسية والحفاظ على الامن الغذائي المصري، والذي كان في حاجة إلى الحماية والضمان في ظل الحرب الروسية الأوكرانية .

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس زراعة الشيوخ أن تخصيص الدولة يوما للاحتفال سنويا بعيد الفلاح، يأتى تكريما للفلاحين والمزارعين، علي ذلك الدور الذى يقومون به في تأمين احتياجات البلاد من الغذاء عبر التاريخ.



وأضاف الجبلي،: أصبح إهتمام الدولة بالفلاح المصرى أمرا مطبقا علي أرض الواقع، بعدما كان عبارة عن شعارات في الماضي، حيث أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، غيرت نظرتها للفلاح وأصبحت تهتم بخدماته وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى المشروع القومى لتبطين الترع والذى يستهدف وصول المياة بحالتها الجيدة إلي نهايات الترع ورى جميع الأراضي، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تطوير الريف المصرى وتحسين الخدمات بالقرى بتكلفة تتعدى ال ٨٠٠ مليار جنيه، متابعا، وكذلك ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام بشأن التوسع في تطبيق نظام الزراعات التعاقدية وهو النظام الذى يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح دون تكبد أى خسائر مثلما كان يحدث في الماضي، مستشهدا بإعلان الحكومة تحديد سعر استرشادى للقمح ب ألف جنيه.

وتابع الجبلي، بالفعل بدأت تلك المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس السيسي في تحقيق نتائج وثمار يستفيد منها الفلاح علي أرض الواقع مثل مشروع تبطين الترع ونظم الرى الحديث وتطوير منظومة القطن التى أدت إلي ارتفاع أسعار القطن المصرى، وغيرها من النتائج التى أدت بدورها إلي ارتفاع نسبة التصدير الزراعى بما يحقق عائد مجزى للفلاح.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تحرص لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ علي مساندة ودعم الفلاح المصرى في كل الخطوات وعبر مختلف مناقشاتها، مستشهدا بأزمة الأسمدة التى تمكنت اللجنة بالتنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب وقيادات حزب مستقبل وطن الممثل للأغلبية البرلمانية من حلها وضمان وصول دعم الأسمدة للمزارعين، وغيرها من القضايا والملفات مثل كارت الفلاح.