فيلم تسجيلي يوضح مراحل تطور اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية

شهدت فعاليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، فيلما تسجيليا يوضح تطور الاجتماع منذ نشأته وصولا إلى عامه السادس.

وحصل صدى البلد ، على نسخة من برنامج اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، والذى سينعقد لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم وحتى الاثنين.

من جانبه ، أكد المستشار محمد عماد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والأمين العام لمؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، أبرز المحاور الأساسية لاجتماع القاهرة، مؤكدًا أنها ذات طابع علمي ووسيلة للتعاون الدستوري.

وفي مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها، ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية تمر بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هي القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة، والمناطق الاقتصادية الخالصة في المياه البحرية.

