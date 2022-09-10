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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: تحصيل 194 ألف جنيه مستحقات مصريين بإيطاليا

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا يؤكد نجاح المكتب في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بميلانو لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 194 ألف جنيه مصري تقريبا مستحقات الضمان والمعاشات.

وكلفت الوزارة ، المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم بهذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

من جانبه، أكد الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أنه تم التواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك خلال يوليو الماضي عن حل شكوى وديا تقدم بها صاحبها للمكتب .

وأوضح أن المكتب قام بـ 54 زيارة ولقاء واستشارة، حيث تم عمل 4 زيارات للجهات الحكومية المعنية، و3 زيارات ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال لحل مشاكل العمالة بهذه الجهات، فضلا عن 4 اجتماعات مع التجمعات العمالية، والرد على 43 استفسار واستشارة للعمالة المصرية بميلانو من خلال المكتب.

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