التنفيذيون والبرلمانيون يتابعون استعدادات العام الدراسي بالقليوبية| شاهد

حرص أعضاء مجلس النواب عن محافظة القليوبية أشرف أمين ومجاهد نصار ومحمد عطية الفيومي على عقد اجتماع مع الدكتور ياسر محمود وكيل اول وزاره التربية والتعليم بمحافظة القليوبية وبحضور خالد الشربيني مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وعلي عبد العزيز مدير إدارة التخطيط بالإدارة التعليمية وذلك لمتابعه استعدادات الإدارة التعليمية لاستقبال العام الدراسي من حيث الانتهاء من اعمال الصيانة والتأكيد علي ضرورة انتظام اليوم الدراسي والتأكيد علي تنفيذ تعليمات مديرية التربية والتعليم من حيث الزي المدرسي لتخفيف عن كاهل الاسرة والمرور بصورة دورية للتأكد من الانتهاء من صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي.



وأكد النائب أشرف أمين أن هذا اللقاء يأتى فى اطار التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير المنظومة التعليمية مشيداً بجميع الخطوات والإجراءات التى اتخذها الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إطار استعدادات الوزارة لبدء العام الدراسي الجديد.



وطالب النائب أشرف أمين من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بمساندة ودعم الجهود الكبيرة والجبارة التى يبذلها الدكتور رضا حجازى للقضاء على جميع المشكلات والتحديات التى واجهت منظومة تحديث وتطوير التعليم قبل الجامعى خلال السنوات الماضية مشيراً الى أن هذه المشكلات تتمثل فى العجز المعلمين وعدم انتظام المعلمين والتلاميذ بمدارس التعليم قبل الجامعى بصفة عامة ومدارس الثانوى العام بصفة خاصة اضافة الى ظاهرة الدروس الخصوصية خاصة انتشار ظاهرة السناتر التعليمية واثني النائب اشرف امين علي القرارات التي تم اتخذها التي تؤدي للصالح العام للطلاب مثل الزي المدرسي والنزول بدرجات التنسيق في المراحل التعليميه المختلفة مشيراً الى قيام بالتبرع خلال لقائه مع وكيل أول الوزارة بالقليوبية لعمل صيانة لخمس مدارس قبل الدراسة وتوزيع الف شنطة مدرسية بمستلزماتها والف كوتشى علي الطلبة الأيتام بسبب دخول المدارس.



علي جانب اخر وفي ضوء المشاركة المجتمعي للنائب اشرف أمين والنائب مجاهد نصار تكفل النائبان بتحمل تكاليف صيانة العديد من المدارس التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.