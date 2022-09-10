وزير الزراعة يعلن تصدير أولى شحنات البصل المصري إلى الأسواق الباكستانية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصري وتصدير أولى الشحنات إلى باكستان.



جاء ذلك وفقا لقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، وذلك بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية المطلوبة من دولة باكستان.



وأفاد التقرير بأن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية تجاوز 4.6 مليون طن هذا العام اعتبارا من يناير الماضي حتى الآن، وذلك بزيادة قدرها حوالي 40 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت الموالح في المرتبة الأولى تليها البطاطس والبصل والعنب.



ووجه لقصير الشكر للمزراعين والمصدرين المصريين، كما أشاد بجهود رجال الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري في سفارات مصر بالخارج لدورهم في دعم الصادرات الزراعية