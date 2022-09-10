ردا على الشائعات.. رئيس جامعة طنطا: نعمل على إنهاء تطوير البنية التحتية لمجمع الكليات

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك وتويتر وتليجرام استمرار حملات التشويه ونشر الأكاذيب من خلال أكاونتات وهمية وجروبات تحوي الآلاف من الأسر والعائلات لهدم وتكسير ملامح التطوير والانجازات التي تعيشها كليات جامعة طنطا على مستوى البنية التحتية وتطوير تكنولوجيات المعلومات والتوسع في رفع كفاءه الخدمات المعلوماتية وقاعات المحاضرات والندوات وورش العمل لكافة الطلاب والطالبات علي مستوي مجمعي المجمع الطبي وسبرباي.



من جانبه أعلن رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي أنه يباشر أعمال الاستعداد لاستلام تطوير البنية التحتية لمجمع الكليات الطبية، مشيرا إلى أعمال تشجير وتأثيث الفراغات العمرانية تم بدء العمل بها خلال الأسبوع الماضي، وأن الجامعة تشارك في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" داخل مجمعات كليات الجامعة.



وكشف رئيس جامعة طنطا، عن خطة أعمال التطوير التي استهدفت استيعاب الزيادة في معدلات حركة الطلاب والحركة المرورية وتوفير أماكن لائقة لممارسة الأنشطة المتنوعة في الفراغات العمرانية داخل المجمع في ظل تعدد الكليات والخدمات العامة المجتمعية التي تقدمها كليات الجامعة، بالإضافة إلى أعمال الامتدادات الإنشائية المستقبلية في خطة الجامعة الاستراتيجية وما يترتب عليها من حتمية تغيير وتطوير البنية التحتية المتهالكة وتعزيز اشتراطات تحقيق الأمن والأمان لهيئة الدفاع المدني، مؤكداً أن الجامعة تستهدف أيضاً من خلال أعمال التطوير وتعظيم قدراتها في خدمات خطوط نقل البيانات ودعم الانترنت، والوصول إلى نموذج قياسي لمنشآت جامعية ذكية تمكن الطالب من الحصول على أعلى مخرجات التعليم والتعلم عن بعد وعقد الامتحانات إلكترونياً وتحقيق التحول الرقمي المؤسسي.



وأشار د. زكي رئيس الجامعة إلى أن توفير مساحات خضراء تأتي ضمن الأعمال المدرجة في خطة التطوير ويتم تنفيذها بعد الانتهاء من الأعمال المدنية كجزء لا يتجزأ من أعمال التطوير وفق جدول زمني خلال المرحلة المقبلة.



من جانب آخر استعرض الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب تقريراً حول الخدمات التي تقدمها الإدارة الطبية بمجمع سبرباى لطلاب الجامعة وذلك في إطار حرص جامعة طنطا على تطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية المقدمة لطلابها، وتزويد الإدارة الطبية بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وبفريق طبي على أعلى درجة من الكفاءة، لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية للطلاب الجامعة وتحويل الحالات التي تستدعى تحاليل طبية أو فحوصات إلى المستشفيات الجامعية بطنطا.

تضمن التقرير عرضا تفصيليا عن أعداد الطلاب المترددين على الإدارة الطبية خلال الفترة من ٣٠ يونيو ٢٠٢١ حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، حيث استقبلت العيادات عدد 17118 طالباً في 2021 مقابل 11115 طالبا فى 2020، كما تم صرف عدد 10034 روشتة دواء مقابل 7254 فى 2020، كما تم اجراء عدد 152 عملية مقابل 72، واجراء 30363 كشفاً طبياً للطلاب الجدد بالجامعة وطلاب المدن الجامعية وطلاب كلية التربية الرياضية، مقابل 26625 كشفاً طبيًا في 2020، كما أشار التقرير إلى زيادة إجمالي مصروفات الخدمات الطبية المقدمة للطلاب خلال عام 2021 لتصبح 17532461.5 مقارنة ب 9406363.2 في عام 2020 م .



كما ناقش د. محمد حسين خطة عمل الإدارة الطبية للعام الحالي التي عرضها الدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الإدارة الطبية، حيث تستقبل حاليا الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة والقدامى لاجراء الكشف الطبي للتسكين بالمدن الجامعية، مؤكداً على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء إجراء الكشف الطبي، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.