مهني: قرارات العفو الرئاسي تتويج لجهود السيسي نحو الجمهورية الجديدة

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية وأمين عام الحزب، بقرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، مؤكدا أن ذلك يأتى تتويجا لمجهودات لجنة العفو الرئاسي وما تبذله من جهود على مدار الشهور الماضية من أجل غلق هذا الملف تماما، مؤكدا على أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب مشاركة جميع القوى الوطنية بكل اتجاهاتها دون إقصاء أو تمييز لأي طرف على حساب الآخر.

وأضاف عضو مجلس النواب أن قرارات العفو الأخيرة تهيئ للحوار الوطنى مناخ تفاؤلياً تدخل فيها السرور إلى أسر المفرج عنهم وتؤكد جدية الدولة فى توفير كل الأسباب الموضوعية لإنجاح الحوار الوطنى.

وأوضح نائب رئيس حزب الحرية وأمين عام الحزب أن هذه القرارات أكدت أن الوطن للجميع وأن قيم البناء والعمران تعلوا كافة القيم. ورغم الحروب الضارية ضد الدولة المصرية وكل حملات الشر، فإن العزيمة المصرية لم تضعف لحظة لمواصلة البناء والعطاء، وهو ما يظهر في مشاريع المدن الجديدة والمجمعات الصناعية والدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي وغيرها من خطوات رائدة نحو المستقبل.

وأكمل أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية وأمين عام الحزب، أن تلك القرارات الرئاسية بالعفو جاءت في توقيتها المناسب الذي تبدأ فيه الدولة حالة حوار وطني جامع لكل أطراف المشهد السياسي والوطني مما يدفع نحو بناء سياسي واقتصادي أكثر قوة ورصانة، مؤكدًا أن الدولة المصرية بكل أطيافها عازمة كل العزم على إنجاح الحوار الوطني والعبور بمصرنا الحبيبة نحو مستقبل أفضل.