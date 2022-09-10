العثور على 20 طن أغذية مجهولة المصدر فى حملة بالقليوبية

قامت مباحث التموين في القليوبية ، بالتنسيق مع مديرية التموين بحملة تموينية استهدفت بعض مخازن السلع والمحلات أسفرت عن ضبط كميات من الأرز وزيت الطعام والعدس والأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على 20 طن مواد غذائية وأسماك وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط 18٫3 طن أرز أبيض وزيت طعام وفول وعدس معبأة داخل عبوات بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر داخل محل لتجارة السلع الغذائية.

كما تم ضبط 2٫04 طن سمك فيليه وجمبرى معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.