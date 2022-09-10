سؤال برلماني حول كيفية الاستفادة من "مونديال قطر" سياحيًا لمصر

توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري السياحة والآثار والطيران المدني، حول كيفية الاستفادة من بطولة كأس العالم بقطر لصالح مصر.

وقالت النائبة: "أن هناك تنافس قوي بين مختلف المقاصد السياحية العربية لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية من مونديال كأس العالم بقطر والذي سينطلق في 21 نوفمبر المقبل، لجذب أكبر عدد ممكن من المشجعين القادمين من مختلف دول وقارات العالم".

وأضافت قائلًا:"أن هناك فرصة لن تتكرر لمصر لاستغلال هذا الحدث العالمي الذي يقع على بًعد كيلومترات من دولة جارة وشقيقة مثل قطر، لتحقيق استفادة اقتصادية مُثلى من هذا الحدث لإنعاش القطاع السياحي في مصر، الذي تراجع كثيرًا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية، وإدخال العملة الصعبة لبلدنا، غير أن الأمر يحتاج إلى رؤى وأفكار من خارج الصندوق لاستغلال هذا الحدث العالمي لصالح مصر اقتصاديًا".

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة، "أن مونديال كأس العالم بقطر سيكون له انعكاسات إيجابية على القطاع السياحي ستمتد من قطر إلى دول المنطقة، وهو ما دفع حكومات عدد من الدولة لبحث كيفية الاستفادة من هذا الحدث، لأن شرائح واسعة من الجماهير سترغب في السفر لبلدان المنطقة للتعرف على ثقافتها وتقاليدها ومعالمها السياحية وقضاء بعض الوقت فيها".

وأشارت إلى إن هناك مجموعة من العوامل تساعد مصر على تحقيق استفادة من "مونديال قطر" لكسب أكبر عدد من جماهير المنتخبات، تتمثل في تطور البنية التحتية السياحية وتعدد خيارات الإقامة الفندقية وقوة شبكة الطيران التي تتمتع بها الناقلات الوطنية، بالإضافة إلى عنصري الأمن والاستقرار والمقومات السياحية.

وأوضحت، أنه من المتوقع أن يزور 1,4 مليون شخص دولة قطر، وفي ظل محدودية توفّر أماكن الإقامة والسفر، فضلًا عن ارتفاع أسعارهما، من المهم استغلال هذه العناصر لصالح السياحة المصرية، وهو ما يتطلب من وزارة السياحة العمل على إطلاق مبادرات إلكترونية لجذب جماهير المنتخبات للإقامة مصر والاستفادة من جودة الخدمات المقدمة ورُخص أسعارها.