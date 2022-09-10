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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات العفو الرئاسي تعد استكمالا لخطوات الاصلاح السياسي التى بدأها السيسي

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لإنهاء ملف المحبوسين، وبقرار لجنة العفو الرئاسي التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للإفراج عن دفعة جديدة من محبوسين احتياطيًا، بعد دراسة حالاتهم، مشيداً بجهود وزارة الداخلية وأعضاء لجنة العفو في هذا الملف.


وأكمل هشام الجاهل.... أن الرئيس السيسي أعطى فرصة جديدة للحياة لهؤلاء المحبوسين، وأن مثل هذه القرارات تعزز من السلام الاجتماعى داخل المجتمع، ومن أجل بناء مستقبل أفضل لشباب مصر.


واضاف عضو مجلس النواب أن هذه القرارات تؤكد على دخول مصر في فترة جديدة أكثر استقرارا وفتح صفحة جديدة مع كل من لم تتلوث أياديهم بالإرهاب والدم، وكذلك فهي فرصة جديدة لمراجعة أنفسهم من جديد والتفكير في مصر ومراجعة الأفكار الخبيثة التي تنال من مصر وتحاول زعزعة استقرارها.


وأردف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير نحو إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل صناعة مستقبل أفضل لأبناء هذا الوطن، والتأسيس لوطن يتسع للجميع

مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية العفو الرئاسي

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