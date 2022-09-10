عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

200 مفتش للعمل يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة

المفتشون الجدد خلال
المفتشون الجدد خلال أداء اليمين أمام وزير القوى العاملة
جانب من أداء القسم
صورة جماعية تجمع مفتشي العمل الجدد بشحاتة
أداء اليمين لمفتتشي العمل الجدد

أدى 200 مفتش جدد ، اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.
جاء نص اليمين كالآتى: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل،  والله على ما أقول شهيد".
 
ودعا الوزير المفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والإنضباط،ل لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة،لدعم  النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج،وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .
وأوضح شحاتة أن هذه الخطوة تأتى في إطار خطة الوزارة  لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم  ركيزة وعصب العمل فى الميدان ، موجها بإعطاء الأولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشأت  التى تمثل خطر ، وأن تكون هي  الأولى بالتفتيش ،نزولا إلى المنشآت الأقل عددا، منوها إلى أهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميدانى.
 وقال : إنه يجب على كل مفتش أن يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم بإعدادها الوزارة والمديريات ،  وأن يكون ملما بالقوانين ذات الصلة .
 
وأكد الوزير أن رسالة التفتيش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته،ومتابعة علاقات العمل المتوزانة،موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية،والالتزام الكامل من كافة أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون، مشيراً الى أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم  للإدارات،ومكاتب التفتيش بالإمكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم ،و توفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين  لمواكبة مستحدثات العصر،وتنظيم حملات توعية إعلامية على أكثر من مستوى وبأكثر من وسيلة لتوضيح أهمية التفتيش وأهدافه ومردوده  الإيجابي على أصحاب الأعمال والعاملين وعلى الاقتصاد والتنمية.
حضر أداء اليمين: محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

قفزة جنونية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت | شاهد

سعر البنزين الجديد .. جميع المعطيات والتوقعات الكاملة لقرار أكتوبر 2022

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

مرتضى منصور يتخطى أحزان كأس لوسيل بالإعلان عن صفقات الزمالك الجديدة.. فيديو

الدولار يقترب من 20 جنيها .. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت | فيديو

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من مساعد كولر بعد توقيع عقود تدريب الأهلي

فتحي سرور يغيب عن رابع جلسات محاكمة مالك عقار فيصل المحترق

وزير الصحة : تماثل مريض جدري القرود للشفاء قريبا

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية ببني سويف

المدفعية الملكية تطلق 41 طلقة ضمن مراسم تنصيب الملك تشارلز الثالث

أتمنى ميتغيرش .. وصلة رقص بين زوج بوسي وضرتها في شهر العسل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

خناقة شوارع.. نهاية كارثية لنهائي كأس العرب للناشئين بين الجزائر والمغرب

بالفوشيا.. يسرا تثير الجدل بسبب سعر فستانها| غير متوقع

فيديو

بعد تصريح المساكنة.. الفنان خالد شبل يثير ضجة بتصريحه حول تعدد الزوجات| فيديوجراف

ترغب في الاستحواذ.. الحرب تشتعل بين المطربة بوسي وضرتها

يحضرغدا لبدء المهمة.. كل ما تريد معرفته عن مدرب الأهلي الجديد..فيديو جراف

عمر كمال: عملت فى بنزينة قبل الفن..وسأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ