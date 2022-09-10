200 مفتش للعمل يؤدون اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة

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صورة جماعية تجمع مفتشي العمل الجدد بشحاتة

أداء اليمين لمفتتشي العمل الجدد

أدى 200 مفتش جدد ، اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة، تمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميدانى للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت فيما يخص تطبيق أحكام قانون العمل، وقانون الطفل، والقوانين ذات الصلة بعلاقات العمل، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب، وتراخيص مزاولة المهنة داخل المنشآت.

جاء نص اليمين كالآتى: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بأمانة وإخلاص، وألا أفشى سرا من أسرار المهنة أو أى اختراع صناعي اطلع عليه بحكم وظيفتى وحتى بعد ترك العمل، والله على ما أقول شهيد".



ودعا الوزير المفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والإنضباط،ل لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة،لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج،وإيجاد المزيد من فرص العمل اللائقة والحقيقية، والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .

وأوضح شحاتة أن هذه الخطوة تأتى في إطار خطة الوزارة لزيادة عدد المفتشين باعتبارهم ركيزة وعصب العمل فى الميدان ، موجها بإعطاء الأولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية والمنشأت التى تمثل خطر ، وأن تكون هي الأولى بالتفتيش ،نزولا إلى المنشآت الأقل عددا، منوها إلى أهمية تلقي المفتشين الجدد دورات تدريبية مستمرة حول مزاولة العمل الميدانى.

وقال : إنه يجب على كل مفتش أن يكون حريص على حضور البرامج والتدريبات النوعية والمتخصصة التى تقوم بإعدادها الوزارة والمديريات ، وأن يكون ملما بالقوانين ذات الصلة .



وأكد الوزير أن رسالة التفتيش هي المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع عن طريق زيادة الإنتاج وجودته،ومتابعة علاقات العمل المتوزانة،موضحاً أنه لا يمكن أن يتم ذلك إلا في ظروف وبيئة عمل آمنة تتوفر فيها جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية،والالتزام الكامل من كافة أطراف العملية الإنتاجية بتطبيق القانون، مشيراً الى أن الوزارة ستقدم كافة أشكال الدعم للإدارات،ومكاتب التفتيش بالإمكانيات اللازمة للقيام بأداء دورهم ،و توفير التدريب الدائم والمستمر للمفتشين لمواكبة مستحدثات العصر،وتنظيم حملات توعية إعلامية على أكثر من مستوى وبأكثر من وسيلة لتوضيح أهمية التفتيش وأهدافه ومردوده الإيجابي على أصحاب الأعمال والعاملين وعلى الاقتصاد والتنمية.

حضر أداء اليمين: محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، وأحمد معروف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة ، والكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير .

