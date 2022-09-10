أحمد حمدي: التنمية وصلت إلى جميع أنحاء مصر.. ونوايا المشككين أصبحت مكشوفة

حل أحمد حمدي، محرر شؤون الرئاسة في جريدة أخبار اليوم ضيفا في برنامج “ صباح البلد ” ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، للرد على المشككين في المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية ، ومجهودات الدولة المصرية في دعم الفلاح المصري .

أحمد حمدي: جولات الرئيس التفقدية ترد على المشككين في المشروعات القومية

وقال أحمد حمدي، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم، إن الجولات التفقدية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة أصبحت عادة، موضحا أن العديد من هذه الجولات لم تكن فقط لمتابعة محاور تنفيذ الأعمال، ولكن كان الكثير منها له نتائج ، أو رسائل للرد على المشككين .

وأشار أحمد حمدي، إلى أن الجولة التفقدية الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكدت أن الهدف من المشروعات هو الصالح العالم، ومراعاة وجود مقابر تاريخية في بعض الأعمال الانشائية ، متابعا أن كلام الرئيس حسم التشكيكات على الرغم ما صدر من بيانات .

وأوضح أحمد حمدي ، أن جولات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتناول في بعض الأحيان تغيرات في مسار المشروعات، بعد الاستماع لمقترحات المسؤولين، وبالتالي يوجه المسؤولين لما يخدم الصالح العام .

مشروعات الطرق

ولفت " حمدي " ، إلى أن مشروعات الطرق نجحت في فتح شريان جديد للحياة أمام المصريين ، مردفا : " حسينا أن المشروعات دي مش نتاج سنة ولا سنتين دي أكثر من 6 سنوات للقضاء على الزحام المروري في ظل الكثافة السكانية " .

ونوه " حمدي " ، بأن مشروعات الطرق غير مقتصرة على القاهرة الكبرى ، فقط، بل لا توجد محافظة مصرية لم تشهد تنمية حقيقة فيما يتعلق بملف الطرق، متابعا :" الأعراض المصاحبة بعد أي مشروع للدولة المصرية تنجح فيه هو أنه لازم يترد عليه بالتشكيك " .

أحمد حمدي : الفلاح المصري في عين واهتمام القيادة المصرية

قال أحمد حمدي ، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العيد الـ 70 للفلاح المصري تعكس وعيا بقضية الفلاح، وأهميته، من خلال ابراز دوره في تحقيق الأمن الغذائي في مصر، فضلا عن الوعي بأهمية توفير السبل التي توفر للفلاح متابعة أرضه ، متابعا : " القرى أتغيرت وفيه ناس بقت تحول أراضيها لملاعب كرة مما أدى لتراجع الفلاح المصري عن الزراعة " .

وأشار أحمد حمدي ، إلى أن الرسالة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للفلاح المصري تتناول عدة إجراءات لتحسين معيشته، من خلال مشروع حياة كريمة، والتي تفيد القرى المصرية في المقام الأول ، مما يعكس في النهاية أن الفلاح المصري في عين واهتمام القيادة السياسية .

ولفت " حمدي " ، إلى أن الفلاح المصري يحتاج دائما نظرة ، ولابد من توافر استراتيجية له في ظل تغير خصائص القرى، مضيفا: " أنا قلقان بعد كام سنة منلاقيش غير 3 فلاحين في كل قرية " .

صعبنيات وسفاهة.. أحمد حمدي يفتح النار على المشككين في قناة السويس

قال أحمد حمدي ، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم ، ردا على المشككين في مشروع إزدواج قناة السويس: " إن أي مشروع تقوم به الدولة المصرية لازم يتعمله خطة ممنهجة للتشكيك والسيطرة على الرأي العام واستخدام "الصعبنيات" .

وأضاف أحمد حمدي ، أن هناك بعض الفئات التي تحب أن تستمع إلى مثل تلك التشكيكات ، مثلما حدث في عام 2014 عندما أطلقه عليها أنها مجرد " حفرة " .

وتابع أن هناك بعض الناس تصل لمرحلة من " السفاهة " تنطبق عليها مقولة الإمام " الشافعي " : " متاركةُ السفيه بلا جواب أشدُّ على السفيه منَ الجواب! " .

ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس الفترة الحالية هي أبلغ رد على ما قاله عنها المشككين أنها " فنكوش " ، منوها أن قناة السويس الجديدة ساهمت في ارتفاع تصنيف القناة.

استفت قلبك .. أحمد حمدي لـ المصريين : ركزوا في المعلومات قبل متصدقوها

ود أحمد حمدي، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم، على المشككين في مشروعات الدولة المصرية ، قائلا : " كل إناء بما فيه ينطح وكل واحد بيعبر عن وطنيته والتاريخ لا يرحم أحد " .

وأضاف أحمد حمدي ، أنه من الضروري أتباع القاعدة الدينية التي تقول " أستفتي قلبك " ، ولابد من عمل " فلترة " للكلام قبل تصديقه ، متابعا: " على مدار السنوات الماضية عرفنا كويس أن الناس دي كشفت أنها نتاج تمويل معين وأدوات لهدم مصر والناس محتاجة تركز في المعلومة اللي بتاخدها " .

أحمد حمدي: لا توجد محافظة مصرية لم تشهد تنمية حقيقة

وأكد أحمد حمدي ، محرر شؤون الرئاسة بجريدة أخبار اليوم ، أن مشروعات الطرق غير مقتصرة على القاهرة الكبرى، فقط ، بل لا يوجد محافظة مصرية لم تشهد تنمية حقيقة فيما يتعلق بملف الطرق ، متابعا :" الأعراض المصاحبة بعد أي مشروع للدولة المصرية تنجح فيه هو أنه لازم يترد عليه بالتشكيك " .