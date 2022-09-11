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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة التنمية توصي بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023 التي أعدها مجلس الشيوخ، ووافق عليها مجلس النواب أهم التحديات التي تواجهها الخطة فيما يتعلق بقضية البطالة، ومنها ضرورة التصدى لكافة الاختلالات والخصائص الهيكلية للمتعطلين، وقصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل مع تنامي المعروض منها، والارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة بين الفئات الشابة، وبخاصة الفئة المتعلمة، والتباين الملحوظ في معدلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير المنظم، وقصور سوق العمل عن استيعاب كافة الإناث الراغبات في العمل.

وأشارت الخطة إلى الركائز الأساسية وآليات التحرك لاستهداف التشغيل، وتشمل توفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والنمو والتشغيل، تنفيذ المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل ولا سيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تفعيل قانون عمل جديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص وإضفاء المرونة على سوق العمل، والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار في إطار المشروعات القومية، مثل (مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء ، ومخطط تنمية قناة السويس)، والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، مثل (مدينة دمياط للأثاث، مدينة الروبيكي للجلود)، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل متناهى الصغر، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم، ودعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة قطاع العمل المنظم.

كما تبنت خطة التنمية الاقتصادية ضمن محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الركيزة الأولى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية لخطة 2023/22؛ فيما يتعلق بحق المواطن في العمل؛ استهداف تحقيق زيادة فرص العمل الجديدة، من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، وإحراز تقدم ملموس، فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة.

إضافة إلى وتكثيف الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وتعزيز معايير العمل اللائق، وبخاصة فيما يتعلق بتهيئة وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، وضمان توفير أجور عادلة، وتعزيز آليات الوساطة والتحكيم، وفض منازعات العمل الجماعية، بما يعزز حقوق العمال.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خطه التنميه مجلس النواب مجلس الشيوخ عمالة غير المنتظمة

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