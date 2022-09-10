عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن النقد الأجنبي.. السفارة الكويتية تحذر رعاياها من هذا الأمر قبل دخول القاهرة

الكويت و مصر
الكويت و مصر

أصدرت السفارة الكويتية في القاهرة، نداء لجميع رعاياها ، حيث أهابت بجميع المواطنين الكويتيين القادمين إلى مصر، التقيد بالتعليمات والقوانين الصادرة عن الحكومة المصرية في شأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد وإخراجه منها.

وأكدت السفارة في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة أن يفصح المسافر عند الدخول من منافذ الدولة أو الخروج منها عن مقدار ما لديه من مبالغ نقدية ، لا تتعدى خمسة آلاف جنيه مصري (حوالي 261 دولارا) أو تتعدى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

كما أهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين القادمين إلى مصر، عدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من الطائرات بدون طيار (درون) داخل الأراضي المصرية تجنبا للمساءلة القانونية والقضائية.

بشكل مفاجئ .. وفاة راكب على رحلة مصر للطيران أثناء إقلاعها من الكويت

الكويت تسلم مصر آثارا فرعونية بعد إحباط عملية لتهريبها

مصر الكويت النقد الأجنبي السفارة الكويتية الحكومة المصرية العملات الاجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

مليون دولار ... تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة خلال الميركاتو الصيفي

اعترافات مدير المدرسة المتهم بهتك عرض معلمة.. تعرف عليها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. كيف تحصل عليها؟

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

موضوعات متعلقة

قرارعاجل بشأن الوافدين إلى الكويت

الكويت.. تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الملكة إليزابيث

ترشيحاتنا

المحاضرة في الاستاد والحصة بـ250 ألف جنيه.. قصص من ملف مافيا الدروس الخصوصية

وزير الصحة: أحلم بالنزول بنسبة الولادة القيصرية إلى 50% خلال 3 شهور

بعد محاولتها الصلح معه.. تصرف مفاجئ من شيرين عبد الوهاب تجاه عمرو دياب

ساعة النجدة.. آبل ووتش ألترا تنقذ حياتك أينما كنت

30 حيوانًا.. ما مصير الكلاب المدللة التي رافقت الملكة إليزابيث؟

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش الأكل بس.. أسرار وراء طول عمر الملكة إليزابيث |تعرف عليها

أنا بنت وخافوا ربنا شوية.. أجرأ إطلالات منى فاروق بعد تصريحها المثير للجدل| شاهد

لو بتعاني من الشخير وانت نايم.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

فستان جرئ.. ياسمين الخطيب تتألق بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

فيديو

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

سأعلن اسم زوجتي قبل الفرح بأيام.. عمر كمال يكشف انفصاله عن حبيبته

تعرف على وصية الأمير فيليب بخصوص جثمانه إلى زوجته الملكة إليزابيث.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ