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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة هجوم عاطف طنطاوي على الإخواني هشام عبدالله

عاطف طنطاوي
عاطف طنطاوي

يحل اليوم السبت 10 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان عاطف طنطاوي، الذي ولد بمثل هذا اليوم عام 1950، ورحل عن عالمنا في 9 مارس عام 2018، عن عمر يناهز 68 عاما. 

 

وفاة عاطف طنطاوي 

قبل 4 سنوات، أثار خبر وفاة الفنان القدير عاطف طنطاوي ، بعد صراع مع المرض،صدمة فى الوسط الفنى ليخيم الحزن بعد رحيل الفنان الخلوق الذي لم يأخذ ما يستحق بعد مسيرة فنية استمرت أكثر من 40 عامًا.

 

عاطف طنطاوي يهاجم الإخواني هشام عبدالله 

ولا يعلم الكثيرون أن عاطف طنطاوي، هو من اكتشف الممثل هشام عبدالله، في بدايته، وقتما كان يبحث عن شاب وسيم للمشاركة في بطولة مسرحية "الرهائن"، ليقوم بترشيح "هشام" للدور الذي كان خائفًا من التجربة، لكن الفنان الراحل طمأنه.

ولم يكن عاطف طنطاوي، على علم بأن "هشام" ستتحول آراؤه ويتجه إلى التيار الإخوان ويهاجم بلده عبر قنواتهم، وبعد أن علم عاطف طنطاوي بما فعله الممثل الإخواني اعترض وهاجمه بشدة، لأنه غير راضي عن الأفعال التي فعلها.

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