موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

خاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المعلمين عند إطلاق مسابقة تعيين 30 ألف معلم قائلاً: «أنتم مسئولون أمام الله والشعب عن إعادة صياغة الشخصية المصرية لمواجهة التحديات وزيادة الحصانة.. نريد أن نغرس في أبنائنا حرصهم على الوطن وحمايته وعدم تدميره».

عجائب المعلمين في زمن الفيسبوك

لم يكن التعليم كما كان في السابق حيث ظهرت العديد من النماذج للمدرسين على غير المألوف ليس فقط بقيامهم بإعطاء الدروس الخصوصية ولكنهم وصلوا الي تمكنهم في احداث شعبية كبيرة لهم وسط طلاب المرحلة الثانوية وإعطاء الدروس وسط ساحات كبيرة تشبه الاستاد .

مدرس الفلسفة سيد العراقي

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام الجاري مقطع فيديو ظهر خلاله مدرس علم النفس سيد العراقي، وسط موكب مكون من 3 سيارات بيضاء، أمام طلابه الذين هتفوا له باسمه ورفعوا له لافتات « بنحبك يا أستاذ سيد»، وتم تصوير مقطع الفيديو بكاميرات بدت باحترافية عالية، مع استخدام كاميرا «درون» التي سجلت لقطات بانورامية لاستقبال الطلاب للمدرس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: