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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 16 دولة.. مصر تستضيف بطولة العالم للطائرة البارالمبية نوفمبر 2023

مصر تستضيف بطولة
مصر تستضيف بطولة العالم للطائرة البارالمبية نوفمبر 2023

استكمالًا لعودة استضافة البطولات البارالمبية الدولية فى مصر.. وقع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة ، عقد تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس للرجال والسيدات خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ وهي آخر مرحلة للتأهل لدورة باريس البارالمبية 2024، ومحطة من محطات إعداد المنتخبين الوطنيين للاشتراك في دورة باريس 2024.

ويشارك في البطولة 16 دولة في منافسات الرجال و16 دولة للسيدات.

 و من المعروف أن فريق الكرة الطائرة جلوس رجال شارك في الدورات البارالمبية منذ إدراج اللعبة في البارالمبياد وحقق رقما قياسيا في مشاركة الفرق الجماعية المصرية حيث شارك في ثمانية دورات متتالية حقق فيها الميدالية البرونزية فى دورة اثينا باليونان ٢٠٠٤ ثم برونزية دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل ٢٠١٦ علما بأن الفريق المصري حاليا يحتل المركز الرابع فى الترتيب العالمي.

ويتقلد ايهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية منصب رئاسة الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة البارالمبية وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للعبة.

البطولات البارالمبية الدولية الدكتور حسام الدين لاتحاد المصري البارالمبي لمنتخبين الوطنيين هاب حسنين

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