عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2600 قنطار في أول جلسة مزاد لبيع الأقطان بالفيوم

توريد القطن
توريد القطن

في إطار متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن في كافة المحافظات لموسم 2022/2023، اختتمت اليوم فعاليات أول مزاد للتداول على محصول القطن بمحافظة الفيوم وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة عدد (14) شركة من العاملين في مجال تجارة الاقطان.

 

وقد شهدت اول جلسة مزاد بيع عدد 2151 كيس بإجمالي 2600 قنطار، حيث تم توريد هذه الكميات الى مراكز تجميع ( دسيا – الحادقة – سنورس1 – طامية) بمحافظة الفيوم.

وكيل الزراعة بالغربية يستقبل وفدا باكستانيا ضمن مبادرة استدامة وتنمية إنتاج القطن

عودة الذهب الأبيض إلى عرشه.. برنامج تدريبي لمحاربة آفات لوزة القطن

يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالي، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد في مراكز للتجميع بكل مركز إداري في المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

منظومة تداول القطان شركات الأقطان مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (2-0) في الدوري الإسباني

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

اتوكس هنتجوز ونخلف وأنت نايم .. منى فاروق تحرج صديقها | شاهد

جالسا على رجلها.. شاهد| صورة صادمة لـ سعد الصغير مع زوجته

موضوعات متعلقة

جني القطن في الفيوم.. والزراعة: نسعى لتذليل العقبات أمام الفلاحين

ترشيحاتنا

شاهد سوبرمان الصغير يقتحم خطاب رئيس دولة تشيلي على الهواء

بعد 3 أسابيع .. تاج الدين يعلن مفاجأة عن جدري القرود |شاهد

الإيطالية فيرا جيما تحصد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان فينيسيا بمسابقة Orizzonti

السكر بـ15 جنيها|قفزة مفاجئة في الأسعار والطن يزيد 1150 دفعة واحدة

بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة شقيقتها.. والجمهور: نسخة منك

استفسر عن صور الشهداء بالمدرجات.. كواليس زيارة كولر الأولى للأهلي |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت بلانشيت وجوليان مور.. اللون الأسود يغزو السجادة الحمراء لختام مهرجان فينيسيا

قبل شهر من الرحيل.. ساحر تنبأ بوفاة ملكة بريطانيا في سبتمبر

بإطلالة محتشمة وبرفقة ابنتها .. جوليان مور على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينيسيا 

كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

فيديو

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ