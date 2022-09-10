ناصر قلاوون: البريطانيون يحبون إليزابيث.. وتشارلز له باع في التعايش مع الأديان

أكد ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، أن هناك صدمة كبيرة بعد خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا.



وقال ناصر قلاوون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" جميع طبقات الشعب البريطاني كانوا يقدرون ويحبون الملكة اليزابيث الثانية وكان ولائهم لها".

وأضاف ناصر قلاوون :" كل الاحتجاجات في بريطانيا بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة تم تعليقها احتراما لوفاة الملكة اليزابيث ".

وتابع ناصر قلاوون:" الملك تشارلز له باع في التعايش مع مختلف الأديان وليس دين واحد فقط".