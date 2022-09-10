سعيد : نحتاج تطويرًا كبيرًا في قطاعات مولدة للدخل القومي بالعملة الصعبة

أكد المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، أن مصر تعمل على إحداث التقدم المطلوب كي تكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى.

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" نبدأ بتوفير بنية تحتية سليمة وبنية تعليمية وصحية صحيحة".

وأضاف عبد المنعم سعيد :" واجهنا ظروف ليست عادية مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية ".

المشروع الوطني

وتابع عبد المنعم سعيد :" نحتاج إلى تطوير كبير في قطاعات مولدة للدخل القومي بالعملة الصعبة مثل السياحة والصادرات المصرية ".

ولفت عبد المنعم سعيد :" من الضروري أن يكون جزء من مشروعنا الوطني مولد للعملة الصعبة "، مضيفا:" يجب ان تكون هناك خطة جديدة داخل المطارات من أجل تسهيل الإجراءات على كل السائحين ".