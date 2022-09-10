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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العمال البريطاني : الملكية دستورية ولها ملامحها وخصائصها

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

قال كايد عمر المحلل السياسي  وعضو حزب العمال البريطاني  تعليقاً على مراسم تنصيب الأمير تشارلز ملكاً على عرش بريطانيا  بعد وفاة الملكة إليزابيث أن الملكية لها ملامح  في بريطانيا وخصائص تتعلق بها، حيث إنها ملكية ديمقراطية دستورية  وعندما يقول الشعب  كلمته باختيار الحزب  الأغلبية سواء المحافظين او العمال يتوجه رئيس الحزب فور ذلك للملك حتى يكلف رسمياً بتشكيل الحكومة.

وتابع كايد عمر  خلال مداخلة عبر تطبيق " سكايب "   خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": مشاعر الثقافة السائدة لدى الشعب البريطاني أن الملك أو الملكة دورها إقرار  ما اتفق عليه الشارع  عبر اختيار الحزب الذي يكلف من قبل العرش الملكي بتشكيل الحكومة ومن ثم فإن الملكية الديموقراطية هنا  تقوم بتفعيل  صوت الشارع  واقعياً "
 أكمل : "بالرغم من ذلك فإن الملك او الملكة لها سلطات ونفوذ في ذات الوقت   فكل ما هو على الارض حتى الجيش يتبع الملك مباشرة والباسبور البريطاني يصدر باسم الملك او الملكة ومن ثم  يفتتح الملك الدورات البرلمانية وقد يكلف النواب مباشرة  بنقاش قوانين بعينه فهناك توازن بين سلطات العرش الملكي  دون  أن يلغي صوت الشعب في ذات الوقت ".

كانت مميزة


وأكد عضو حزب العمال البريطاني، أن  البريطانيون ينظرون للملكة إليزابيث انها بمثابة الصمغ الذي حافظ على ترابط البريطانيون طوال تلك العقود ، ولكن" أنا متفائل جداً من المرحلة القادمة  ورغم أن الملكة إليزابيث كانت مميزة حيث شهدت الحربين العالميتين الأولى والثانية وجاءت بعد تشكيل الأمم المتحدة وكانت في حقبة زمنية   مختلفة كلية وحكمت لمدة 70 عاماً  واحبها الشعب  ومن الصعب ان يأخذ أحد في بريطانيا هذه المكانة وبنفس الطريقة  ولكن في نفس الوقت  أنا متفائل أن الملك تشارلز  الثالث هو   قريب للبسطاء  والفقراء  وزار الشرق الأوسط  وهو صاحب فكر  تقدمي  متميز ويصغر الراحلة بنحو 26 عاماً.

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