متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة نحو 19.26 جنيه للشراء و 19.36 جنيه للبيع وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 11-9-2022.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الحكومية والخاصة من بينها "مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.27 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.31 جنيه للشراء و 19,34 جنيه للبيع ، وذلك في بداية تعامل له اليوم صباح الأحد الموافق 11-9-2022.

وبحسب تقارير مصرفية فقد جاء أعلي سعر لـ الدولار في بنوك ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا صباح اليوم الأحد، بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر ، بعد زيادته أمس بمقدار 4 قروش جديدة.

سعر الدولار في البنك المركزي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-9-2022، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بمصر.



وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 19.26 جنيها للشراء و 19.33 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.21 جنيه للشراء و 19.31 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.24 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع في بنوك HBC، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي، أبو ظبي التجاري".



ثاني أعلي سعر



وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.28جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي،الإسكندرية".

أقل سعر

بلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.2 جنيه للشراء و 19.3 جنيه للبيع في بنك البركة

الخدمات الرقمية



وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع إجراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .

ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي



وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.



معاملات عيد الأضحي

وعلي نفس السياق قال نصر، إن عملاء البنوك سحبوا ما يقارب من 20 مليار جنيه خلال إجازة عيد الأضحى من ماكينات الصراف الآلي ATM، موضحا أن تلك الفترة عكست وعي العملاء بأهمية المعاملات الرقمية.

وأشار في تصريحات له علي هامش مؤتمر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي، اليوم أن معاملات السحب النقدي في الفترات الأخيرة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة عدد معاملات محافظ الموبايل لـ 212 مليون معاملة في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بعد أن كانت 101 مليونا في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي .

وذكر أن قيمة المعاملات ارتفعت من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى 161%.



طرح أذون باليورو

وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.