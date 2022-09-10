الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم سامبدوريا 2-1 ويواصل مطاردة نابولي على الصدارة

فاز فريق إيه سي ميلان على مضيفه سامبدوريا، في المباراة التي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

افتتح جونيور ميسياس التسجيل مبكرا لفريق ميلان، في الدقيقة السادسة، من زمن المباراة.

وتعرض رفائيل لياو للطرد في الدقيقة 47، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل ميلان المباراة بـ 10 لاعبين.

وأدرك فيليب ديوريتشيتش التعادل لفريق سامبدوريا، في الدقيقة 57.

ووضع الفرنسي أوليفيه جيرو، فريقه في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 67، ليخطف ميلان نقاط المباراة الثلاث.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء، في وجه ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا في الدقيقة 90.

ترتيب ميلان وسامبدوريا

بتلك النتيجة يرفع ميلان رصيده إلى 14 نقطة، خلف نابولي متصدر الترتيب بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند نقطتين، في المركز الـ 18.