أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم

سجل أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.2 جنيه للشراء و 19.3 جنيه للبيع في بنك البركة في مستهل تعاملات اليوم الأحد.

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 11-9-2022، سعر الدولار أمام الجنيه أظهر استقرارا، وذلك على مستوى البنوك العاملة بمصر

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 19.26 جنيه للشراء و 19.33 جنيه للبيع، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد ..

متوسط سعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة نحو 19.26 جنيه للشراء و 19.36 جنيه للبيع، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 11-9-2022.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في عددا من البنوك الحكوية والخاصة من بينها " مصر، الأهلي المصري، فيصل الاسلامي".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.27 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول".

أعلى سعر للدولار

سجل أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.31 جنيه للشراء و 19,34 جنيه للبيع ، وذلك في بداية تعامل له اليوم صباح الأحد الموافق 11-9-2022.

وبحسب تقارير مصرفية فقد جاء أعلي سعر لـ الدولار في بنوك ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا صباح اليوم الأحد، بدون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر ، بعد يزادته أمس بمقدار 4 قروش جديدة.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.21 جنيها للشراء و 19.31 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.



بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 19.24 جنيها للشراء و 19.34 جنيها للبيع في بنوك HBC، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، بلوم، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري".



ثاني أعلى سعر للدولار



وبلغ ثاني أعلي سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 19.28 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي CIB، العقاري المصري العربي،الإسكندرية".

الخدمات الرقمية



وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع إجراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية.



ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.



مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

البنك المركزي يسدد أقساط وفوائد دين خارجي على مصر

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.