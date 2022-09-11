وزيري يكشف تفاصيل كشف أثرية: قوالب كثيرة من الجبنة البيضاء

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك متابعة لكل القطع الآثرية التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي أو قانوني، حيث هناك محاولات لاسترداد حجر رشيد وكل القطع الآثرية الأخرى، ولن نتوقف عن المطالبة.

وقال وزيري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إنهم يحاولون وسيظلوا يحاولون لأخر درجة ممكنة، لافتا إلى أن كل متاحف العالم تحتوي على آثار مصرية ولكن نسبة كبيرة منهم خرجت بطريقة شرعية، منوها بأن هناك أكثر من 40 بعثة مصرية تعمل بمصر.

وأضاف وزيري، أن المؤشرات كلها خير، متابعا: "في بداية كشف جديد ظهرت زلعة بها قوالب من الجبنة البيضاء الآثرية.. كميات كبيرة جدا من الجبنة البيضاء"، حيث كان المصري القديم بارع في التحنيط.