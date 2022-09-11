التونسية أنس جابر تدخل في نوبة بكاء بعد خسارة لقب الجراند سلام

دخلت البطلة التونسية انس جابر في نوبة بكاء بعد هزيمتها امام البولندية إيجا شفيانتيك،و المصنفة الأولى عالميًا، في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ( آخر بطولات الجراند سلام) .

شفيانتيك استطاعت التفوق على أُنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل شوطين في زمن قدره 31 دقيقة.

وعادت أُنس جابر بقوة في المجموعة الثانية، لتُجبر شفيانتيك على خوض شوط فاصل، لكن الأخيرة حسمت المباراة لصالحها بفوزها بنتيجة 7 أشواط مقابل 6 في زمن قدره 1 ساعة و22 دقيقة، لتُتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

جدير بالذكر أن أُنس جابر خسرت نهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس هذا الصيف.