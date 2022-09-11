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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا.. جرحى وأضرار مادية بسبب العواصف الرعدية والفيضانات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية عن وقوع إصابات وأضرار مادية جراء العواصف والفيضانات في عدة مناطق بالبلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء السبت - أن الإصابات طالت مواطنين في مناطق: تن بدفة وادي الناقة واغورس وكرمسين وكوبني، لافتة إلى ارتفاع منسوب النهر في منطقة لكصيبة إلى 4 م و66 سم.

وخلفت الأمطار والسيول ما يقارب من 50 وفاة في الشهرين الأخيرة، وتسببت الأمطار والسيول في أضرار مادية كبيرة، وغمرت مدنا في مختلف البلاد، كما عزلت أحياء في العاصمة نواكشوط وأجبرت السكان على مغادرتها. وألحقت أضرارا بالغة بالمدارس والمساكن في مناطق مختلفة. 

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