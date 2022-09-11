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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا متحجبتش احتشمت فقط..أبرز تصريحات هدى رمزي مع ياسمين عز

هدى رمزى
هدى رمزى

حلت الفنانة هدى رمزي ضيفة على برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، والتي فجرت خلاله مجموعة تصريحات جريئة .

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أبرز تصريحات هدى رمزي مع ياسمين عز:


الفن مفهوش اعتزال في انسان ممكن يبعد شوية أو يعزل نفسه شوية لكن أنا مبتعدة.
الكورونا ضيعتني لدرجة أن قولت دي مش أنا.. انا قعدت سنتين مش بخرج وقاعدة باكل وبتفرج على التليفزيون.


حياتي لذيذة وعندي صحابي بحبهم اوي منهم سهير رمزي وبوسي نور الشريف ونورا.
بحن للتمثيل تاني بس مش عايزة أعمل حاجة تقللني في نظر الناس، وبحترم الفنان اللي بيبقى محترم حياته الشخصية.
زعلانة أن مصر اللي الفن بقى واخد فيها دور ريادي في العالم بقى فيه قبلينا الهند والأتراك انا جيلي وحشني ومفتقدة جدا الحياة اللي كنت عيشاها قبل كدة.
والدي اتظلم جدا ومخدش حقه كان المفروض يكون من اكتر الناس اللي تتكرم وتتحط في كفه لوحده.
أبويا كان معشوق الوسط الفني ودي اكتر حاجة مضيقاني.. كان محتاج نهتم بيه أكتر من كدة.
الفنان عشان يكون نجم لازم يملى عين المشاهد ولو لقى ثغرات كتير فيه هيفقد بريق.
وصلنا أن الست تلغي انها ست وأم وزوجة.. دا ناتج عن فراغ في الموضوعات وبقينا نتكلم في اي حاجة تافهة،  الست أم وزوجة الأول وبعد كدة تبقى تيجي اي حاجة تانية.
أنا متحجبتش احتشمت فقط وكانت الطرحة من بابا الاحتشام وتلت تربع شعري كان باين فيها.

هدى رمزي ياسمين عز الفنانة هدى رمزى قناة mbc مصر أبرز تصريحات هدى رمزي

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