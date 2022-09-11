قبل التجول به.. الكلاب الأكثر عرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس

تتراوح درجة حرارة جسم الكلب الطبيعية بين 100.5 و 102.5 درجة فهرنهايت يصابون بضربة شمس إذا ارتفعت درجة حرارة أجسامهم لدرجة أنهم لا يستطيعون تنظيمها بعد الآن ، وهي حوالي 105 درجة فهرنهايت أو أعلى.

كشف موقع هيلثي عن سببان لضربة الشمس في الكلاب ، وهما:

الحرارة الجهدية بسبب النشاط البدني الشاق ، أو

الحرارة البيئية الناتجة عن التعرض للظروف الحارة والرطبة

تمامًا كما هو الحال عند البشر، تشكل ضربة الشمس تهديدًا لحياة الكلاب لأنها قد تسبب تلفًا واسعًا للأعضاء ضع في اعتبارك أن الكلاب السميكة وذات الوزن الزائد معرضة بشكل أكبر للإصابة بضربة الشمس.

فيما يلي كشف موقع هيلثي عن الكلاب الأكثر عرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس

الكلاب الأكثر عرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس



يمكن لأي كلب أن يصاب بضربة شمس ، لكن البعض معرض بشكل خاص لخطرها ، كما تقول رينكي ، بما في ذلك:

الكلاب العسكرية أو البوليسية تعمل في بيئات حارة

الكلاب ذات الوزن الزائد أو السمنة

الكلاب ذات الرأس العضدي أو "ذات الوجه المسطح" مثل الملاكمين والبلدغ والبق

الكلاب ذات المعاطف السميكة جدًا مثل أقوياء البنية في ألاسكا

الكلاب التي لديها تاريخ من ضربة الشمس