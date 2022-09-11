أخبار الفن .. منى فاروق تثير الجدل .. ودريد لحام يعترف بخيانته.. وتساؤلات حول عودة دينا والهضبة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن منى فاروق ودريد لحام وايتن عامر وهدى رمزي:
على طبيعتنا.. رد صادم من هدى رمزي عن رأيها بإطلالات الفنانات بالمايوه
تحدثت الفنانة هدى رمزي عن الفرق بين ارتداء المايوهات في الماضي وارتدائه حاليا .
مفاجأة.. رد غير متوقع من دينا الشربيني يفتح التكهنات حول عودتها للهضبة
قامت الفنانة دينا الشربيني بإعادة متابعة النجم عمرو دياب مرة أخرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام
إحنا في رحلة وشوية وهنموت.. رسالة غامضة من منى فاروق تثير الجدل
قامت الفنانة منى فاروق ببث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وقالت منى فاروق خلال البث :" إحنا في رحلة وشوية وهنموت؛ وانا بطلت اكدب من ٣ سنين قبل كدة كنت بكدب بسيط ".
دريم لحام يعترف بخيانته لزوجته: كانت نزوة وعدت.. فيديو
اعترف الفنان دريم لحام خلال لقائه على قناة الجديد ؛ بخيانة زوجته اثناء الشباب
طلقها يوم الوقفة.. كواليس وأسرار جديدة عن انفصال آيتن عامر وعز العرب..خاص
علم صدى البلد تفاصيل جديدة في طلاق الفنانة آيتن عامر من زوجها مدير التصوير عز العرب .