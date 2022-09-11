أخبار الفن .. منى فاروق تثير الجدل .. ودريد لحام يعترف بخيانته.. وتساؤلات حول عودة دينا والهضبة

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 08:01 ص 9/11/2022 8:01:00 AM

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن منى فاروق ودريد لحام وايتن عامر وهدى رمزي:

تحدثت الفنانة هدى رمزي عن الفرق بين ارتداء المايوهات في الماضي وارتدائه حاليا .

قامت الفنانة دينا الشربيني بإعادة متابعة النجم عمرو دياب مرة أخرى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

قامت الفنانة منى فاروق ببث مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت منى فاروق خلال البث :" إحنا في رحلة وشوية وهنموت؛ وانا بطلت اكدب من ٣ سنين قبل كدة كنت بكدب بسيط ".

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