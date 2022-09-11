رئيس مدينة طنطا: إغلاق وتشميع 7 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

قال حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا ، أنه تم إغلاق وتشميع 7 مقاهٍ وكافيهات ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 17 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طنطا، إلى استمرار الحملات والمتابعة بقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على استمرار الحملات والمتابعة لرصد المخالفين.