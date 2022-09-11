بعد قميص النوم.. إطلالات وضعت مني فاروق في أزمة مع الجمهور|شاهد

شنّت الفنانة منى فاروق هجوما شديدا على الذين تكلموا عنها بسوء، إثر إطلالتها الجريئة بالأمس التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا أبيض اللون، وصفه متابعوها بقميص نوم وذلك عبر ستوري الإنستجرام الخاصة بها .

حيث نشرت فيديو أمس عندما كانت ترقص على أنغام الهضبة، معلقة قائلة: "ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادى يعني أنا حرة ليه نزلين فيا جلد دا ربنا بيسامج وبيغفر لعباده الذنوب

انتو إيه ملايكه يعني عمومًا أنا أحسن منكم أنا ربنا انعم عليا بستر جديد.

خدوا بالكم رصيد ستركم هيخلص من كتر الأذى والشر اللي بتعملوا فيا وربنا عقابه شديد ويلا نزلوا خبر عن كلامي دا كمان هههه.

وبدأت السوشيال ميديا في انتقادها علي ردودها وثارت حالة من الجدل بسبب إطلالاتها المثيرة والتي تسبب لها مشاكل حيث إنها ظهرت. مع المنتج محمد السبكي بالمايوه الأبيض وإطلالات أخري مثيرة للجدل والتي تم تداولها بشكل كبير واليكم الصور :