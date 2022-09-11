عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد قميص النوم.. إطلالات وضعت مني فاروق في أزمة مع الجمهور|شاهد

منى فاروق
منى فاروق

شنّت الفنانة منى فاروق هجوما شديدا على الذين تكلموا عنها بسوء، إثر إطلالتها الجريئة بالأمس التي ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا أبيض اللون، وصفه متابعوها بقميص نوم وذلك عبر ستوري الإنستجرام الخاصة بها .

حيث نشرت فيديو أمس عندما كانت ترقص على أنغام الهضبة، معلقة قائلة: "ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادى يعني أنا حرة ليه نزلين فيا جلد دا ربنا بيسامج وبيغفر لعباده الذنوب

انتو إيه ملايكه يعني عمومًا أنا أحسن منكم أنا ربنا انعم عليا بستر جديد. 

خدوا بالكم رصيد ستركم هيخلص من كتر الأذى والشر اللي بتعملوا فيا وربنا عقابه شديد ويلا نزلوا خبر عن كلامي دا كمان هههه. 

وبدأت السوشيال ميديا في انتقادها علي ردودها وثارت حالة من الجدل بسبب إطلالاتها المثيرة والتي تسبب لها مشاكل حيث إنها ظهرت. مع المنتج محمد السبكي بالمايوه الأبيض وإطلالات أخري مثيرة للجدل والتي تم تداولها بشكل كبير واليكم الصور :

 

مني فاروق بالمايوه

 

إطلالات منى فاروق الفنانة مني فاروق مني فاروق مايوة منى فاروق منى فاروق بالمايوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو مخدتش الـ100 جنيه.. كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 للدعم الاستثنائي؟

هدية لـ مرتضى منصور| الهلال يدرس منح مكافأة كأس سوبر لوسيل للزمالك

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

أول ظهور إفريقياً|خناقة شوارع بين ثنائي فيوتشر عقب التعادل أمام بول الأوغندي

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

خليني ساكتً .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

علشان ناجح بيهاجموني ويشتكوني.. مفاجأة جديدة عن قضية مجدي عبدالغني |فيديو

ترشيحاتنا

وفقا للقانون ..ضوابط تقديم طلب إنهاء المنازعات الضريبية

داخل المستشفى وخلال تأدية عمله.. تفاصيل الاعتداء على طبيب مستشفى ههيا بالشرقية

بعد حادثة البحر المتوسط.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط مسيرة جديدة

لماذا يعد دخول أوكرانيا إيزيوم أكبر من مجرد انتصار عسكري

الضأن بـ 135 جنيها.. أسعار اللحوم والكبدة بالأسواق اليوم

السماح بحصول 21 مواطنا على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع فتلة شاي استخدمتها ملكة بريطانيا مقابل «229 ألف جنيه»

شاهد أجمل 10 نساء في العالم .. بيلا حديد الأولى

مدير لوكاندة أمريكية يصور النزلاء عُراة .. لن تصدق أين أخفى الكاميرا

جمال شعبان يهاجم محمد رمضان | اعرف السبب

فيديو

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ