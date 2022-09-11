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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رعب وذعر في شارع لاشين بفيصل بسبب الكلاب الضالة.. والأهالي يستغيثون

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أرسل القارئ عادل مراد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررًا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع الدكتور لاشين بفيصل من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب والذعر للأطفال والنساء.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الكلاب الضالة انتشار الكلاب الضالة حل مشاكل المواطنين كارثة إنسانية موقع صدى البلد الإخباري

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