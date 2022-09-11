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رئيس التحرير
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لمتابعة جميع التفاصيل|رشا مجدى: رئيس الوزراء حرص على تفقد فنادق شرم الشيخ

رشا مجدي
رشا مجدي

علقت الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، على تفقد رئيس الوزراء منتجع كليوباترا بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ، قائلة: “بدأنا العد التنازلى لقمة المناخ العالمى الهامة، وجولات التفقد تأتى فى إطار الاهتمام بالتفاصيل المتعلقة بقمة المناخ العالمى”.

وأضافت "مجدي"، خلال تقديم حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي،  أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد عددا من فنادق مدينة شرم الشيخ، التي يتم تطويرها وتوسعتها؛ للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  COP27، في نوفمبر المقبل 2022.

ولفتت إلى أن رئيس الوزراء حرص خلال جولته على تفقد عدد من الفنادق، من بينها  "رداميس"، و"كليوباترا"، لبعض الغرف، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة الغرف الفندقية الحالية، إضافة إلى التوسعات التي يجريها مالكو الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، في ظل تواجد الآلاف من ضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ، وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وناصر عبد اللطيف، أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق للانتهاء من جميع التوسعات وأعمال التطوير خلال الفترة القريبة المقبلة.

الاعلامية رشا مجدى صدى البلد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الأمم المتحدة شرم الشيخ

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