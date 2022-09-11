الأمم المتحدة: 3 دول إفريقية الأدنى عالميا على مؤشر التنمية البشرية

أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 90% من دول العالم سجلت انخفاضا في مؤشر التنمية البشرية بين عامي 2020 و2021، لافتا إلى أن 3 دول إفريقية هي: النيجر وتشاد وجنوب السودان سجلت أدنى مؤشر للتنمية البشرية على مستوى العالم.



وأوضح البرنامج - في تقريره 2021/2022 لتصنيف دول العالم على مؤشر التنمية البشرية - أن جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد ـ 19) قوضت، بصورة كبيرة، سنوات التقدم التي أحرزتها الدول الأفريقية.



ولفت إلى أن 59% من الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المنخفض أو المتوسط، ومنها العديد في إفريقيا، سجلت انخفاضا في أداء مؤشر التنمية البشرية بين عامي 2020 و2021، بينما سجلت الدول ذات مؤشر التنمية المرتفع تراجعا بنسبة 61% مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 33% فقط للدول ذات المؤشر المرتفع للغاية.



ونبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه على الرغم من تسجيل بعض التعافي على المستوى العالمي عام 2021، إلا أنه شهد انتعاشا جزئيا وغير متساو، مشيرا إلى أن معظم الدول ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية سجلت تحسنا على المؤشر، في حين شهدت معظم الدول الأخرى تراجعا متواصلا.



وذكر البرنامج ، في تقريره ، أن 7 دول إفريقية تندرج حاليا ضمن فئة مؤشر التنمية البشرية "العالي"، مقابل 17 دولة في فئة مؤشر التنمية البشرية "المتوسط"، بينما حلت 28 دولة أفريقية، شملها التقرير، في فئة مؤشر التنمية البشرية "الضعيف".



وأشار التقرير إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجلت 0.5 درجة على مؤشر التنمية البشرية من 1 مقابل متوسط عالمي يبلغ 0.7؛ مما يجعلها المنطقة الأقل تصنيفا على مستوى العالم.

يذكر أن مؤشر التنمية البشرية يُقيم مستوى التنمية البشرية للدول (189 دولة إجمالا)، استنادا إلى العديد من البيانات، وتشمل مستوى تعليم السكان والصحة والدخل المادي.