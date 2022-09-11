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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كنز في محافظتك.. تعرف على مقابر مير بأسيوط

مقابر مير
مقابر مير

تحت عنوان  "تعرف على كنز في محافظتك"، تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

مقابر مير (مقبرة بيبي عنخ حري إيب)

هي جبانة تضم مقابر الحكام خلال الدولتين القديمة والوسطي، من أهمها مقبرتا ني - عنخ - بيبي، وبيبي - عنخ، وتقع في مركز القوصية بأسيوط.

تحتوي هذه المقابر، الملونة بألوان زاهية، على مناظر مختلفة للحياة اليومية مثل الصيد، والزراعة، وأنواع مختلفة من الألعاب والرياضات، فضلاً عن مناظر إنتاج النبيذ والخبز.

مقبرة ببي عنخ حري إيب كنز في محافظتك السياحة والاثار الاثار مصر

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