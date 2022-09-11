السياحة: إحياء طريق الكباش سجل قفزة في الإقبال بنسبة 28%

أوضح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية تفاصيل موقع أمريكي " كشف فى تقرير له عن زيادة معدلات السياحة فى مصر كونها مقصدا سياحيا كبيرا وتشهد انتعاشة فى هذا المجال.



وأكد "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية TEN، أن مصر حققت قفزات سياحية كبرى مميزة وأسست 2 مطار وقفزت 90 مركزا فى مجال جودة الطرق على مستوى العالم واحتلت المرتبة 16 عالميا فى قطاع الطرق، كما أن مصر تعاملت بشفافية كبيرة فى أزمة جائحة كورونا ودشنت احتفالية كبرى لموكب المومياوات الملكية والذى يضم 22 ملكا فرعونيا.



ولفت إلى أن مصر احتفلت ب إحياء طريق الكباش فى 25 نوفمبر الماضى والذى سجل قفزة فى التدفق السياحى بنسبة 28% وعلى بعد شهور قليلة من إطلاق مؤتمر المناخ العالمى الأضخم فى العالم وهو فرصة كبيرة لزيادة تدفق الأفواج السياحية إلى مصر، وعمل جسر طيران بين شرم الشيخ والأقصر وأسوان لزيارة الآثار المصرية لأنها تتواكب مع مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.