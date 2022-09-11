الدوري المغربي: تعادل حسنية أكادير وأولمبيك خريبكة سلبيًا

تعادل فريقا حسنية أكادير لكرة القدم مع ضيفه أولمبيك خريبكة بدون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أدرار بمدينة أكادير، في إطار مباريات الأسبوع الثاني من البطولة الاحترافية (الدوري المغربي).



وبهذا التعادل، يصبح رصيد فريق حسنية أكادير 4 نقاط، ويسجل أولمبيك خريبكة النقطة الأولى في رصيده.