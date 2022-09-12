بعثة المنتخب الوطني للبوتشا تلبي دعوة السفارة المصرية بإيطاليا

لبت بعثة منتخب مصر للبوتشا، برئاسة أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ورئيس البعثة، دعوة السفارة المصرية في ايطاليا.

واستقبل ناجي غابة القائم بأعمال سفير مصر بإيطاليا، ومعه اللواء أركان حرب أحمد مهدي ملحق الدفاع بالوزارة والمستشار هيثم زيادة و سكرتير اول مينا رزق بعثة المنتخب في السفارة المصرية ظهر اليوم الاثنين علي هامش تواجد البعثة في روما للمشاركة في بطولة التحدي للبوتشا بمشاركة 22 دولة.

وقال ناجي، إنه سعيد بتواجد بعثة منتخب مصر للبوتشا، وقدم لهم كل الدعم اثناء تواجدهم في ايطاليا.

من جانبه، حرص اللواء اركان حرب أحمد مهدي علي تكريم بعثة المنتخب وتقديم الدرع للدكتور أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي ورئيس البعثة في إيطاليا بالاضافة إلي تكريم اللاعبين.

وكان السفير ناجي غابة حضر أولي مباريات منتخب الفراعنة للبوتشا في مدرجات ملعب البطولة بجانب أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري حرصا منه علي رفع الروح المعنوية للاعبين والشد من ازرهم وتحفيزهم خلال البطولة.

وقدم السفير ناجي ، جميع الدعم اللاعبين خلال تواجد في روما البلد المستضيفة للبطولة.

ويشارك في البطولة 6 لاعبين من منتخبنا الوطني، تحت قيادة دكتور محمد محمود بيومي مديرا فنيا ومساعدين مشغل منحدر احمد رجب، مشغل منحدر صفوي عبد الحق، مساعد لاعب مصطفى محمود ومساعد لاعب ايه شرشر.