اقتصادية النواب: نجاح الحوار الوطني مسئولية كل القوى والأحزاب السياسية

أكد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية جميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوى السياسية والأحزاب السياسية المشاركة فى هذا الحدث السياسى الكبير الذى سيكون له دوره فى الدخول بمصر الى الجمهورية الجديدة مشيداً لاختيارات مجلس أمناء الحوار الوطني لمقرري ومقرري مساعدي لجان المحاور الرئيسية للحوار الوطني.

وأكد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم الشخصيات الذين وقع عليهم الاختيار لشغل مناصب مقرري ومقرري مساعد لجان الحوار الوطنى المختلفة أنهم من هم أصحاب الخبرات الكبيرة وعلى مستوى عال من الكفاءة والمهنية ولديهم علم وادراك كاملين بالقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها معرباً عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على وضع وصياغة رؤى واستراتيجيات جديدة تكفل مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه مصر.

وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الهدف الرئيسى من مبادرة الحوار الوطنى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مشاركة كل المصريين وبجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فى صنع مستقبل افضل لمصر الجديدة التى نحلم بأن تكون واحدة من اهم الدول السياسية والواعدة اقتصادياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله.

وأشار إلى أن مبادرة الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة بعد نجاح الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وبشعبها العظيم وبفضل السياسية الحكيمة الزعيم البطل الرئيس السيسى فى تحقيق الامن والاستقرار فى جميع انحاء البلاد