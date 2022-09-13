نشرة الفن| رد غير متوقع من طليق آيتن عامر بعد أنباء عودتهما.. إصابة منى فاروق في يدها

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض ابرزها فى السطور التالية :

أحمد صلاح حسني: لو استمريت كلاعب كرة كنت سأصل لمستوي محمد صلاح

أكد الفنان أحمد صلاح حسني انه كان من الممكن ان يصل الى مستوي محمد صلاح فى كرة القدم في حال استمراره فى لعب كرة القدم .

وقال أحمد صلاح حسني فى حوار تليفزيوني : كان من الممكن ان اصل الى مستوي محمد صلاح في حال استمراري في لعب كرة القدم لأنني أمتلك الشغف ، ولكني كنت أسعي الى دخول مجال الفن والتمثيل.

توفي المخرج الفرنسي الشهير جان لوك جودار عن عمر يناهز الـ 92 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة .

جان لوك جودار مخرج ومؤلف ومونتير فرنسي، ولد في 3 ديسمبر 1930 في باريس، فرنسا. التحق بالمدرسة في نيونز بسويسرا.

مفيش حاجة ترجعني.. رد غير متوقع من طليق آيتن عامر بعد أنباء عودتهما

نشر محمد عز العرب طليق الفنانة آيتن عامر منشورا غامضا وغير متوقع عبر خاصية ستوري على إنستجرام.

وشارك صورة له وهو يستمع لأغنية شهيرة وعلق عليها بكوبليه من الأغنية ": مفيش حاجة هترجعني، مفيش حاجة هتمنعني".

تحل اليوم ذكرى وفاة إسماعيل عبد الحافظ، الذي ولد في 15 مارس 1941 ورحل في مثل هذا اليوم عام 2012 ، وهو مخرج مصري ويعد من أبرز مخرجي الدراما التليفزيونية في العقود الأخيرة، حيث أخرج ما يزيد على 40 عملا فنيا.

وكشف نجل المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ ان الرئيس الليبي معمر القذافي طلب من والده الحضور اليه ، وعرض عليه توقيع عقد يضع فيه الرقم الذي يراه مناسب من أجل تقديم مسلسل ليالي الحلمية بطابع ليبي يرصد من خلاله تاريخ البلد.

يواصل الفنان محمد رمضان التحضير الى فيلمه الجديد “ مرزوق وإيتو ” من تأليف عمرو محمود ياسين ، بعد تحويله الى فيلم سينمائي ، بعدما كان مقررا تقديمه فى عمل درامي .

مسلسل مرزوق وإيتو كان من المقرر ان يقوم تقديمه الفنان محمد رمضان منذ عدة سنوات خلال شهر رمضان ، الا ان اداءه الخدمة العسكرية ادي الى توقف المشروع قبل ان يتخذ صناعه قرارا بتحويله الى فيلم سينمائي .

أحتفل نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان أكرم حسني ، حيث حرص كل من هشام ماجد وشيكو وحميد الشاعري و عزيز الشافعي ونور خالد النبوي وايهاب عبد الواحد واحمد فهمي “ واما ” و نادر حمدي ، على الحضور للتهنئة بعيد ميلاده.

علم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يحل ضيفا على برنامج 90 دقيقة اليوم في أول ظهور إعلامي له بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

نشرت الفنانة منى فاروق، صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، تكشف فيه عن إصابتها فى يدها.

ووضعت منى فاروق، صورة يدها وهى مصابى بأحد أصابعها وعلقت على الصورة قائلة : “عين الحمد الله”.