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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

صدى البلد

 

    شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون اللواء إسماعيل الفار -رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والسيد "أليساندرو فراكاسيتى" الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر.

يقتضى بروتوكول التعاون تنظيم وتنفيذ ودعم أنشطة الشباب فى فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 ، والذى تستضيفه مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجارى، والعمل على تصميم وتنفيذ وإدارة أنشطة الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، والمشاركة فى إدارة معسكرات الابتكار المجتمعية، وتنفيذ مسابقات شبابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

كما يتضمن البروتوكول التعاون فى تدريب وتنمية قدرات مدربى الوزارة فى منهجيات الابتكار والتحول الرقمى، وتمكين الشباب والمرأة، وريادة الأعمال والشمول المالى والحوكمة والتنمية المستدامة.

أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات فى تنفيذ البرامج والمشروعات المقدمة للنشء والشباب، وفيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية مهارات الشباب تنفيذاً لأحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة، مرحباً بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسعى معاً من خلال مختلف الأنشطة والمشروعات لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، تم التطرق إلى جهود وزارة الشباب والرياضة على صعيد التحول للأخضر داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وإسهامات  الوزارة فى مؤتمر قمة المناخ COP27، وكذا تنظيم مؤتمر  شباب المناخ COY17 والذى يسبق فعاليات مؤتمر قمة المناخ.

حضر اللقاء الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة، ومنال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ومسئولى الإدارة المعنيين بالتنفيذ، ومصطفى عز العرب منسق وزارة الشباب والرياضة لتحضيرات قمة المناخ COP27، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى مصر.

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