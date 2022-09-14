فى موسمها.. هل يمكن لمرضى السكر تناول المانجو| خبراء يجيبون

يؤثر مرض السكري على حياتك بأكملها من عاداتك الغذائية اليومية إلى عملية التفكير، كل شيء يتأثر بسبب هذا المرض، تستمر في التفكير في طعامك المفضل وكيف لا يمكنك تناوله لأنه يمكن أن يزيد من مستوى السكر في دمك .



وبحسب ما نشره موقع هيلثي عن ما قاله الدكتور أشوك جينجان ، المتخصص في مجال السكري والسيطرة على السكر لعدة عقود ، وقد ألقى الضوء على هذه المشكلة أن "مرض السكري لا يعني أنه لا يمكنك تناول المانجو طوال حياتك أو لا يمكنني تناول البطاطس أو الأرز هذه فكرة خاطئة إذا كنت أرغب في الحصول على الآيس كريم، يمكنني تناول كوب صغير، أو يمكنني أكل المانجو، ولكن على المرء أن يكون حذرا للغاية بشأن الجزء الذي يتناوله ".

وأضاف: "إذا كنت تتناول شيئًا حلوًا بدافع الرغبة الشديدة، فعليك تقليل جزء المواد الغذائية الأخرى من نظامك الغذائي لهذا اليوم سيؤدي ذلك إلى موازنة عدد السعرات الحرارية في جسمك إنه نوع من التبادل ".

وينصح بعيش حياة خالية من الإجهاد واتباع نظام غذائي متوازن أمرًا مهمًا للغاية في مكافحة مرض السكري.