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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الحوار الوطني ليس ساحة للصراع السياسي بل للتوافق بين جميع التيارات

النائب أحمد بدوى
النائب أحمد بدوى

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى تعد الحدث السياسى الأهم، خلال تلك المرحلة التى يواجه فيها العالم تحديات جسام من جراء الاحداث العالمية.

وأشار “بدوي”، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الحوار من شأنه فتح آفاق جديدة لتعزيز التجربة السياسية على أسس وثوابت وطنية فى اطار عملية إصلاح شامل ليحقق الاستقرار المنشود، بعد أن نجحت الدولة المصرية فى اجتياز مرحلة استثنائية صعبة للغاية.

وأضاف  أن أهم ايجابيات الحوار الوطنى، هو مشاركة كافة التيارات السياسية وانه مفتوح حول جمع القضايا التى تشغل المجتمع دون قيود، للخروج بورقة عمل مشتركة تهدف لمواجهة التحديات.

وأوضح ان الغرض من الحوار الوطنى ليس الدخول فى صراعات وسجالات، بل الوصول الى صيغة توافقية ومخرجات حقيقية تلبى طموحات وتطلعات القيادة السياسية، وتدشينا لجمهورية جديدة تقبل بالجميع، ولا يمكن ان يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية، لا سيما وان الحوار الوطنى يمثل المجتمع المصرى كله ولا يقتصر على فئة او حزب سياسى معين، باعتباره حوارا لكل المصريين بغض النظر عن افكار ومعتقدات وآراء المشاركين بعد ان اتفق الجميع بالاجماع على استبعاد جماعات العنف والتحريض.

وأشاد بدوى، بالدور الرائد الذى تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب فى انجاح الحوار الوطني، حيث تقف على مسافة واحدة من الجميع بكل تجرد وحيادية.

الحوار الوطني الرئيس السيسي مصر تكنولوجيا المعلومات الوطنية للتدريب

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