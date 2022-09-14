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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنت بـ100 راجل.. سالي حافظ تثير ضجة بعد اقتحامها بنك بمسدس لعبة

صدى البلد

أثارت فتاة تدعى سالى حافظ جدلا على السوشيال ميديا بعد اقتحامها مصرف "بلوم بنك"، بمسدس لعبة لتحصل على وديعتها لعلاج شقيقتها من مرض السرطان.

 

وجاءت التعليقات من رواد السوشيال ميديا :بنت بميت راجل.. بمسدس لعبة مش مكسوفين.

 

وفى هذا السياق ننشر مجموعه من صور سالى حافظ بتعرف عليها. 

 

 

اقتحم مجموعة من المودعين في لبنان بينهم سيدة تدعى سالي حافظ، اليوم الأربعاء،  مصرف "بلوم بنك" فرع السوديكو، واحتجزوا عدداً من الرهائن.

ووفقا لـ "لبنان 24"، عمدت المودعة سالي حافظ من جمعية "صرخة المودعين"، إلى القاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

ونجحت المواطنة اللبنانية سالي حافظ في أخذ وديعتها من بنك "لبنان والمهجر"  بعد دخولها إليه مسلحة.

وبررت سالي فعلتها عبر فيديو بثته من صفحتها على الفيسبوك بأن سبب ما قامت به هو دفع تكاليف المستشفى لشقيقتها التي تموت داخله حسب قولها.

وكانت سالي نشرت عبر حسابها على موقع فيسبوك صورة لشقيقتها المريضة، واعدة بتأمين الأموال لها لمعالجتها.

 

ولاحقا تم تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت فيها سالي إلى ان جهاز أمن الدولة يطوق منزلها الا انها أصبحت في المطار وستسافر إلى إسطنبول من دون التأكد من دقة هذه المعلومة.

نفس الحادث في أقل من شهر

وفي حادث مماثل، أفادت وسائل الإعلام اللبنانية،في وقت سابق من الشهر الماضي، بقيام شاب مسلح باحتجاز الموظفين والعملاء داخل مصرف "فيدرال بنك" في منطقة الحمرا، مطالبا بالحصول على وديعته.

 

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مرض السرطان شقيقته اللبناني سالي حافظ في لبنان

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