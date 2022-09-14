عاجل
أبرز قرارات الحكومة اليوم| إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه وطرحها للتداول.. إنشاء دار سك عملة بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب المغادرين لمصر برج إيفل يطفئ أنواره وأزمة طاقة طاحنة تعصف بأوروبا رئيس جامعة أسيوط يهنئ منتخب الفنون الشعبية لحصوله على مراكز متقدمة رئيس فرقة مزاهر الزار: قدمنا عروضنا في فرنسا وإيطاليا وسويسرا حبس عاطل وزوجته كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الوحدات السكنية بدمياط الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول كيفية ربط البحث العلمي بالصناعة لخدمة الاقتصاد الوطني

هناء أنيس رزق الله،
هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب

توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى رئيس مجلس النواب، اليوم "الأربعاء"، لتوجيهه إلى وزيري التجارة والصناعة والتعليم والبحث العلمي، حول كيفية ربط البحث العلمي بالصناعة في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشارت النائبة إلى أن هناك ارتباط وصلة وثيقة بين البحث العلمي والتقدم الصناعي، ففي كل الدول الصاعدة والناشئة التي استطاعت تحقيق نهضة صناعية خلال سنوات معدودة كانت قائمة على التعليم والبحث العلمي من خلال تقديم الحلول والرؤى والأفكار للمشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.

وقالت أنيس: إنه في الدول المتقدمة، إذا صادف رجل الصناعة مشكلة ما، يتجه إلى المجتمع العلمي والأكاديمي لطرح مشكلاته، والقائمين على البحث العلمي بدورهم يقومون بالتفكير والتحرك لإيجاد حلولًا لها، وهو ما ينقصه هنا في مصر، حيث إذا صادف رجل الصناعة مشكلة ما وتعذر عليه حلها بالطرق التقليدية، يكون قراره النهائي الإغلاق.

وأضافت عضو مجلس النواب: “نحن في حاجة ماسة إلى أكثر من أي وقت مضى إلى ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاعات الإنتاجية، وهو ما سيساهم في تطوير المنتجات وزيادة القيمة المُضافة لها، وهو ما سيترتب عليه زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة معدلات التصدير وقدرتنا التنافسية في السوقين المحلي والأجنبي، ومن ثم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات”.

وأكدت أن تحقيق التعاون بين القطاع الصناعي مع الجامعات أمر لابد منه، في ظل ما نشهده من تطور في مستوى الجامعات وتدشين جامعات جديدة أهلية وتكنولوجية، وسيعود بالنفع على بلدنا إذ سيدعم من قدراتنا التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، متسائلة: " كيف يمكن تحقيق الترابط والتكامل بين الصناعة والبحث العلمي في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني . 

هناء أنيس رزق الله مجلس النواب التجارة البحث العلمي الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

افصلوا عداد غاز المنزل ضروري.. تحذير شديد من البترول اليوم مساء

حقيقة إقامة مباراة فاصلة بين مصر والجزائر للتأهل إلى كأس العالم

الذهب ينزف.. تراجع غير مسبوق للمعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار كبير في أسعار الذهب عالميا| تفاصيل

توقعات بانهيار الدولار الحقوا نفسكوا فاضل يوم واحد| ماذا سيحدث غدًا؟

مرتبك هيزيد 3% ومفيش فصل.. قانون العمل الجديد 2022 هدية لعمال مصر

حالة من الارتياح.. رد فعل نجوم الأهلي تجاه قرار كولر المفاجئ

بركاتك يا فرج عامر.. 3 منتخبات على أعتاب مونديال قطر منها مصر

ترشيحاتنا

الإعدام شنقا للمتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم بالقليوبية

بريطانية تدهس والدتها بسيارتها الجديدة أمام المنزل.. والمحكمة تخلي سبيلها |تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 14-9-2022

اتجرحت.. زوج بوسي يحسم جدل شائعات الطلاق ويؤكد: ناس في العيلة مش بتحبها|فيديو

بعد وفاتها بأيام.. وشم الملكة إليزابيث الثانية ينتشر في بريطانيا| فيديو وصور

روسيا تعلق على عدم دعوة بوتين لحضور جنازة الملكة إليزابيث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنت بـ100 راجل.. سالي حافظ تثير ضجة بعد اقتحامها بنك بمسدس لعبة

بدلة ممزقة.. رزان مغربي في إطلالة غريبة ومثيرة للجدل.. شاهد

لقبوها بالبطلة.. 10 صور لـ سالى حافظ قبل اقتحامها البنك لعلاج شقيقتها|شاهد

أطعمة تصيبك بالتسمم الغذائي عند تناولها دون طهي.. احذرها

فيديو

رئيس فرقة مزاهر الزار: قدمنا عروضنا في فرنسا وإيطاليا وسويسرا

رئيس فرقة مزاهر : نحن آخر جيل والزار المصري على وشك الاندثار

مطلقتش وأبويا مش غضبان عليا.. بوسي: الناس بتشتمني من غير حاجة

مفيش حاجة هترجعني..أول منشور من طليق آيتن عامر بعد أنباء عن عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

تحديات الاقتصاد المحلى

كواعب البراهمي

ماسبيرو

مني أحمد

السنباطي فيلسوف الموسيقى

هشام عصام

البامية شوكتني لكني أحبها

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لمنظمات المجتمع المدني

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

اﻟﻤﺰﻳﺪ