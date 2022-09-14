سؤال برلماني حول كيفية ربط البحث العلمي بالصناعة لخدمة الاقتصاد الوطني

توجهت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى رئيس مجلس النواب، اليوم "الأربعاء"، لتوجيهه إلى وزيري التجارة والصناعة والتعليم والبحث العلمي، حول كيفية ربط البحث العلمي بالصناعة في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشارت النائبة إلى أن هناك ارتباط وصلة وثيقة بين البحث العلمي والتقدم الصناعي، ففي كل الدول الصاعدة والناشئة التي استطاعت تحقيق نهضة صناعية خلال سنوات معدودة كانت قائمة على التعليم والبحث العلمي من خلال تقديم الحلول والرؤى والأفكار للمشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي.

وقالت أنيس: إنه في الدول المتقدمة، إذا صادف رجل الصناعة مشكلة ما، يتجه إلى المجتمع العلمي والأكاديمي لطرح مشكلاته، والقائمين على البحث العلمي بدورهم يقومون بالتفكير والتحرك لإيجاد حلولًا لها، وهو ما ينقصه هنا في مصر، حيث إذا صادف رجل الصناعة مشكلة ما وتعذر عليه حلها بالطرق التقليدية، يكون قراره النهائي الإغلاق.

وأضافت عضو مجلس النواب: “نحن في حاجة ماسة إلى أكثر من أي وقت مضى إلى ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاعات الإنتاجية، وهو ما سيساهم في تطوير المنتجات وزيادة القيمة المُضافة لها، وهو ما سيترتب عليه زيادة معدلات النمو الصناعي وزيادة معدلات التصدير وقدرتنا التنافسية في السوقين المحلي والأجنبي، ومن ثم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات”.

وأكدت أن تحقيق التعاون بين القطاع الصناعي مع الجامعات أمر لابد منه، في ظل ما نشهده من تطور في مستوى الجامعات وتدشين جامعات جديدة أهلية وتكنولوجية، وسيعود بالنفع على بلدنا إذ سيدعم من قدراتنا التنافسية على الصعيدين المحلي والعالمي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، متسائلة: " كيف يمكن تحقيق الترابط والتكامل بين الصناعة والبحث العلمي في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني .