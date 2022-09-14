لجنة الكرة: اتفاق نهائي على شكل قائمة الأهلي للموسم الجديد

استقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي برئاسة محسن صالح، استقرت بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي علي قيد كل اللاعبين قائمة الموسم الجديد بمن فيهم من سيخرج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي للحفاظ على حقوقه المادية خاصة أن النادي يمكنه رفع أي اسم في القائمة الثانية حتي منتصف أكتوبر المقبل وقيد الصفقات الجديدة.

ورأت اللجنة بالاتفاق مع الخطيب والسويسري مارسيل كولر المدير الفني اتفقوا علي وضع اللمسات الأخيرة على القائمة الأولية التي سيتم إرسالها غدا إلى اتحاد الكرة للموسم الجديد 2022-2023 وحدد إتحاد الكرة الفترة من 1-15 سبتمبر موعداً لإرسال القائمة الأولى من اللاعبين المتواجدين من الموسم الماضي.

ويفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال ايام ٧و٨و٩ أكتوبر المقبل.